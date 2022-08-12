«Финансовая сторона — это важный момент». Ступак — о возможном отсутствии призовых

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак прокомментировала ситуацию с возможным отсутствием призовых на российских стартах на фоне отстранения спортсменов от международных соревнований.



«Буду откровенна, вопрос призовых очень важен. Безусловно, каждый спортсмен бегает для того, чтобы получать эмоции. Я надеюсь, что предстоящий сезон подарит нам их. Но финансовая сторона – это важный момент», – приводит слова Ступак «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Федерация лыжных гонок России не может найти спонсоров для обеспечения призовых выплат отечественным лыжникам.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований россиян и белорусов, на данный момент подлинно неизвестно. Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера.