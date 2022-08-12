Юлия Ступак: есть уверенность, что российские лыжники выступят на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак выразила уверенность, что российские лыжники смогут выступить на предстоящем чемпионате мира в словенской Планице.
«Как и всегда, я продолжаю делать свою работу. Сегодня я никуда не лезу, даже в откровенно тяжёлые моменты своей жизни я уходила в спорт, это то, что я люблю и обожаю. Я создаю свою жизнь внутри спорта.
Мы тоже будем бегать, соперничать, никто не знает, что будет завтра, может, уже завтра FIS примет решение, которое позволит нам поехать на Кубок мира. У меня есть уверенность в том, что на чемпионате мира мы выступим, я искренне в это верю. Искренне верю, что FIS не захочет проводить соревнования без российских лыжников. Мне почему-то так кажется», – цитирует Ступак ТАСС.
Напомним, весной российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона из-за ситуации на Украине. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.
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