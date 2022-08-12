«Жаль, что Тереза ушла. Я у неё так и не выиграла». Непряева — о завершении Йохауг карьеры

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева выразила сожаление по поводу того, что легендарная норвежка Терезе Йохауг завершила спортивную карьеру. Сегодня, 12 августа, Непряеву наградили орденом Дружбы.
«Йохауг можно обгонять. Другие лыжницы у неё выигрывали, и не раз. Сейчас она завершила карьеру. Мне жаль, что Тереза ушла. Я у неё так и не выиграла», – цитирует Непряеву «Матч ТВ».
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала золотую медаль в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Непряева заняла первое место, завоевав «Большой хрустальный глобус». На счету россиянки 973 очка. Следом расположились американка Джессика Диггинс (793) и шведка Эбба Андерссон (772).
Напомним, весной 2022 года российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.
- 12 августа 2022
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
14:03
-
14:01
-
13:44
-
13:36
-
13:35
-
12:42
-
08:23
- 11 августа 2022
-
21:45
-
20:11
-
18:16
-
17:20
-
16:02
-
15:12
-
14:45
-
14:20
-
14:01
- 10 августа 2022
-
23:20
-
17:41
-
17:25
-
15:36
-
13:07
-
11:55
-
10:44
-
09:55
- 9 августа 2022
-
22:31
-
12:56
-
11:18
-
10:40
-
07:46
-
00:46
- 8 августа 2022
-
20:34
-
20:19