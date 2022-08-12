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Петтер Нортуг показал свои первые лыжи. Фото

Петтер Нортуг показал свои первые лыжи. Фото
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографию, на которой изображены его первые лыжи.

«Мои первые лыжи», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива петтера нортуга

Все свои олимпийские медали 36-летний Нортуг завоевал на зимних Играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году. Он стал лучшим в 50-километровом марафоне и в командном спринте. Также на его счету серебряная медаль, завоёванная в составе эстафетной команды, и бронза, добытая в индивидуальном спринте. В том спринте он проиграл российским лыжникам Никите Крюкову и Александру Панжинскому. На чемпионатах мира Петтер завоевал 13 золотых медалей.

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