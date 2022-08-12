Юлия Ступак показала фото в розовом наряде с орденом Дружбы на груди

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный после церемонии вручения государственных наград в спорткомплексе «Лужники». Юлия была удостоена ордена Дружбы.
«Я уже говорила вам, что люблю вас?» — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград.
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