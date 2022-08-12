Ступак — о группе Бородавко: я пока только осваиваюсь, а Непряева уже землю роет

Олимпийские чемпионки в эстафете российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева рассказали о своей дружбе.

Непряева уже много лет тренируется под руководством Юрия Бородавко, Ступак пришла в его группу в межсезонье.

«Как мне кажется, я еще не адаптировалась к группе Юрия Викторовича. Есть ещё куда стремиться, надо ещё над этим поработать. Безусловно, подготовка поменялась, будем стараться, чтобы всё было хорошо этой зимой. На самом деле физически тяжело в любой группе, просто специфика другая, а так это всё те же лыжные гонки. Юрия Викторовича могу описать такими словами: спокойный, уверенный и требовательный.

Мы с Наташей действительно друг друга мотивируем. Она меня, по крайней мере, точно. Но не могу сказать, что мы уже связка, всё-таки Натаха уже привыкла к этой системе, она довольно давно тренируется по этой системе. Я же пришла сюда из совершенно другой жизни, так скажем. Я пока только осваиваюсь, а она уже землю роет (смеётся)», — приводит слова Ступак «РИА Новости Спорт».

«Да, мы стараемся некоторые тренировки делать совместно, но в каких-то моментах я сильнее, в каких-то — Юля. Не всегда получается совместно тренироваться. Во время совместных занятий мы подстёгиваем друг друга. У нас с Юлей всегда были отличные отношения, мы уже много лет дружим. Несмотря на то что мы соперницы на лыжне, в быту это никак не сказывается», — сказала Непряева.