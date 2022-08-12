Наталья Непряева назвала единственный минус, который появился после Олимпиады

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева подвела итоги сезона-2021/2022.
Минувшей зимой, помимо олимпийского золота, Непряева выиграла «Тур де Ски» и стала обладательницей Кубка мира в общем зачёте.
«Жизнь после такого успешного сезона изменилась в лучшую сторону, но есть и неприятные моменты. Бывают не совсем адекватные, к сожалению, болельщики, которые не всегда адекватно себя ведут. Это, наверное, единственный минус, который появился после Олимпиады. А в остальном, конечно же, только плюсы в финансовом плане, плюсы для моего личностного развития. Сейчас волна внимания к нам немного успокоилась, слава богу. Потому что я такой человек, который не любит внимание, лучше оставьте меня в покое, дайте мне тренироваться (смеётся). Конечно, это приятно, но в каких-то моментах это действительно мешает.
Я, если честно, уже давно не сижу в соцсетях, там всегда было много иностранных болельщиков, даже больше, чем наших. Сейчас они разделились — кто-то пишет слова поддержки, кто-то, не буду говорить что, хейтят (смеётся). Но сейчас я уже как-то не слежу», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».
- 12 августа 2022
-
21:07
-
20:52
-
20:30
-
17:45
-
16:20
-
16:00
-
15:35
-
14:40
-
14:28
-
14:17
-
14:03
-
14:01
-
13:44
-
13:36
-
13:35
-
12:42
-
08:23
- 11 августа 2022
-
21:45
-
20:11
-
18:16
-
17:20
-
16:02
-
15:12
-
14:45
-
14:20
-
14:01
- 10 августа 2022
-
23:20
-
17:41
-
17:25
-
15:36
-
13:07
-
11:55
-
10:44
-
09:55
- 9 августа 2022
-
22:31