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Наталья Непряева назвала единственный минус, который появился после Олимпиады

Наталья Непряева назвала единственный минус, который появился после Олимпиады
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Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева подвела итоги сезона-2021/2022.

Минувшей зимой, помимо олимпийского золота, Непряева выиграла «Тур де Ски» и стала обладательницей Кубка мира в общем зачёте.

«Жизнь после такого успешного сезона изменилась в лучшую сторону, но есть и неприятные моменты. Бывают не совсем адекватные, к сожалению, болельщики, которые не всегда адекватно себя ведут. Это, наверное, единственный минус, который появился после Олимпиады. А в остальном, конечно же, только плюсы в финансовом плане, плюсы для моего личностного развития. Сейчас волна внимания к нам немного успокоилась, слава богу. Потому что я такой человек, который не любит внимание, лучше оставьте меня в покое, дайте мне тренироваться (смеётся). Конечно, это приятно, но в каких-то моментах это действительно мешает.

Я, если честно, уже давно не сижу в соцсетях, там всегда было много иностранных болельщиков, даже больше, чем наших. Сейчас они разделились — кто-то пишет слова поддержки, кто-то, не буду говорить что, хейтят (смеётся). Но сейчас я уже как-то не слежу», — приводит слова Непряевой «РИА Новости Спорт».

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