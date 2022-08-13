Непряева: когда мы вернёмся, норвежцы про нас сразу вспомнят

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева ответила на вопрос о том, что делать российским лыжникам во время международной изоляции и рассказала о профессиональных планах на будущее.
«Да, немного досадно, но сейчас главное — тренироваться и не терять мотивацию. Это самое тяжёлое, я бы даже сказала. Надеюсь, результат не упадёт. Потому что очень сложно выступать, когда нет конкуренции. Но надеюсь, что в этом году девочки, которые здесь — Таня, Юля, которые у нас лидеры, — мы сможем поддержать для себя тот уровень, который нужен для международных стартов.
Лично я планирую, что ещё побегаю на международных соревнованиях! Но сейчас готовлюсь к тому, что мне предлагают, скажем так.
Послание норвежцам? Ой, нет. Знаете, я ничего им записывать не хочу. Уверена: когда мы вернёмся, они сразу про нас вспомнят", — приводит слова Непряевой «Спорт-экспресс».
Наталья Непряева ест красную икру в олимпийской столовой.
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