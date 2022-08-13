Ступак отреагировала на слухи о том, что Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) отреагировала на слухи о том, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может войти в совет директоров футбольного «Спартака».

«О «Спартаке» не слышала, новости читаю редко. Я просто знаю, что Елена Валерьевна никуда, в первую очередь, из лыжного спорта не уйдёт. Потому что она лыжами пропитана, и это вид спорта, который отождествляет её. И она королева этого спорта. В первую очередь, я знаю точно, что она будет с нами, а уже потом с футболистами, хоккеистами, с кем хотите», — сказала Ступак журналистам на церемонии награждения государственными наградами российских чемпионов зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китая).