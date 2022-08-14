В Альпах погибла двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму

Чемпионка мира по ски-альпинизму, француженка Адель Миллоз погибла на одном из склонов горного массива Монблан в Альпах, сообщает издание Corriere Della Sera.
12 августа тело 26-летней спортсменки обнаружили французские спасатели, вызванные другой группой альпинистов. Рядом с Адель находился труп инструктора по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь (3 192 метра), с которой Миллоз тренировалась в горах. Девушка планировала освоить профессию гида. Во французской полиции подчёркивают, что причиной гибели двух альпинисток не могли стать погодные условия или стихия.
Миллоз завоевала золото чемпионата мира по ски-альпинизму в спринте и индивидуальной гонке в 2017 году. Также в 2018 году она одержала победу на первенстве Европы. На счету спортсменки три чемпионских титула страны.
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