Вик Уайлд: хотел завершить карьеру после Олимпийских игр, но всё изменилось

Российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, возможно ли продолжение его карьеры. Спортсмен посетил матч пятого тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (2:1), который проходил на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
«Сейчас я хожу в зал, катаюсь на велосипеде, провожу время с друзьями, учу русский язык. Мало путешествую, но наслаждаюсь жизнью.
Продолжится ли моя карьера? Это трудный вопрос. Конечно, я хотел завершить после Олимпийских игр, но все изменилось. Может быть, я не могу завершить. Я посмотрю. Если катаюсь дальше – будет круто, если я завершаю – тоже будет круто», – сказал спортсмен в интервью клубной пресс-службе «Зенита».
Вику Уалду 35 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом Олимпийских игр в Сочи и бронзовым призёром Олимпиады в Пекине.
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