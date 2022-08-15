«Мне все говорят — забудь, а я верю». Ступак — о возвращении на Кубок мира в этом году

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) поделилась мыслями об отстранении от международных стартов.
«Если мы в следующем году не выступаем на Кубке мира, то квоты сокращаются. В этом весь смысл. Но на самом деле пока я об этом не думаю, всё-таки ещё есть небольшой шанс на то, чтобы поехать на чемпионат мира, Кубок мира, я в это верю. Хотя мне все говорят: «Забудь!» Но кто знает…
Я твёрдо стою на этом, и меня не могут сдвинуть мнения других людей. Хотелось бы донести такую истину, что мы, профессиональные спортсмены, всю жизнь занимаемся этим делом, и мы полностью пропитаны именно спортом, духом честного соперничества. Для нас самое важное – выступать. Это как глоток свежего воздуха для нас. И, безусловно, несмотря на сложную ситуацию в мире, мы хотим выступать. Главное, чтобы нас пустили туда. У меня даже недавно были такие мысли, что, пока нас не пустят, я точно свою карьеру не закончу, потому что, пока я вновь не почувствую это ощущение, эту тумбу пьедестала, я, конечно, никуда уходить не хочу», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
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