Норвежский лыжник Тёугбёль выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада

28-летний лыжник сборной Норвегии Ховард Солос Тёугбёль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Норвежец заявил, что выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси (Франция). В 2022-м соревнования пройдут со 2 по 4 сентября.



«Франция, Анси, 3 сентября, Nordic Festival Мартена Фуркада. Не могу дождаться» – написал лыжник в своей в соцсети.

Фото: из личного архива Ховарда Солоса Тёугбёля

Мартен Фуркад оценил запись, оставив в комментариях два эмодзи «сила».

Напомним, своё участие в Nordic Festival — 2022 уже подтвердили такие звёзды биатлона и лыжных гонок, как итальянка Доротея Вирер, норвежки Марте Рёйселанд и Ингрид Ландмарк Тандреволд, французы Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен и Анаис Шевалье-Буше, чешка Маркета Давидова, шведка Майя Дальквист и итальянец Федерико Пеллегрино.