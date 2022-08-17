Степанова считает лицемерием недопуск российских спортсменов на международные соревнования

Российская лыжница, олимпийская чемпионка Вероника Степанова порассуждала на тему допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Томас Бах на прошлой неделе дал интервью немецкой газете Bild. Меня впечатлило, как босс МОК умудряется обозначить в одном и том же разговоре две противоположные вещи. С одной стороны, «политические бойкоты ни к чему не приводят». С другой — «мы не рекомендуем пока допускать к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии».

Вот такая позиция лидера мирового спорта, пытающегося усидеть на двух стульях, очень характерна. Я не могу и не буду говорить о том, что творится в других видах спорта, но в лыжных гонках вижу следующее: «Знаете, как только МОК даст отмашку, мы будем рады видеть вас снова».

Об этом мне уже десятки, если не сотни людей с Запада написали, наверное, эти мысли там особенно в ходу. Если европейские страны продолжают покупать и потреблять российские газ, нефть, зерно, удобрения, металлы и так далее, почему наложен запрет на развлечения с участием российских спортсменов? Есть такое популярное выражение в английском: hypocrisy much (не слишком ли много лицемерия?)», — написала Степанова в колонке «Матч ТВ».