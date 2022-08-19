Александр Легков прокомментировал возможное введение санкций против норвежского спорта

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, российский лыжник Александр Легков прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования и отстранить норвежских спортсменов от мировых турниров из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

«Надо смотреть – как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Если норвежцам скажут: «Вам всё можно» и просто закроют глаза на происходящее, то это неправильно. Правила должны быть для всех одинаковыми. Как получилось, что в Норвегии уже два года действует этот закон? Не знаю. С норвежцами мы эту тему даже близко не обсуждали. Мы думали, что везде законы одинаковые», – цитирует Легкова Матч ТВ.

Напомним, по действующим в Норвегии правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости. Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.