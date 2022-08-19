Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Легков прокомментировал возможное введение санкций против норвежского спорта

Александр Легков прокомментировал возможное введение санкций против норвежского спорта
Комментарии

Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, российский лыжник Александр Легков прокомментировал информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования и отстранить норвежских спортсменов от мировых турниров из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

«Надо смотреть – как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Если норвежцам скажут: «Вам всё можно» и просто закроют глаза на происходящее, то это неправильно. Правила должны быть для всех одинаковыми. Как получилось, что в Норвегии уже два года действует этот закон? Не знаю. С норвежцами мы эту тему даже близко не обсуждали. Мы думали, что везде законы одинаковые», – цитирует Легкова Матч ТВ.

Напомним, по действующим в Норвегии правилам взять допинг-тест у юниоров можно только с согласия опекунов, а следовательно, только после предупреждения о визите представителя антидопинговой службы. Однако это расходится с положением антидопингового кодекса, согласно которому подобное предупреждение возможно только при необходимости. Такая ситуация в Норвегии наблюдается уже не менее двух лет, поэтому спортивные власти всерьёз опасаются, что в 2023 году ВАДА наложит на весь спорт страны санкции.

Новость по теме
Менеджер норвежских лыжников уверен, что спортсмены избегут санкций со стороны ВАДА
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022