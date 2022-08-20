Фрида Карлссон и Майя Дальквист рассказали о диалоге с руководством сборной Швеции

Шведские лыжницы Фрида Карлссон и Майя Дальквист рассказали, что ведут переговоры с руководством национальной сборной о возможном возвращении в команду.
Карлссон — в интервью Aftonbladet: «Это не война. Я делаю это, потому что считаю, что так лучше для меня. Думаю, мне это нужно, чтобы развиваться как личность и спортсменка. Они делают свое дело, в этом нет раскола.
Я хочу быть в команде, но я хочу, чтобы она была лучшей. Вот почему у нас есть встречи, которые должны привести к развитию. У нас была встреча после решения, и мы увидимся здесь (в Торсби)».
Дальквист: «Я хочу быть в команде. Мы попытались объяснить, почему мы это делаем. Надеемся, что в следующем году произойдут изменения, чтобы мы могли участвовать, и чтобы более молодые спортсменки чувствовали, что они смогут быть в команде А».
Напомним, что спортсменки покинули сборную Швеции по лыжным гонкам в конце мая.
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