Шведская лыжница Сëмскар выиграла три гонки подряд на лыжероллерном этапе Кубка мира

Шведская лыжница Линн Сёмскар стала победительницей в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на втором лыжероллерном этапе Кубка мира, который проходит в Отепя (Эстония). Она завершила дистанцию за 25.12,3. Ранее спортсменка одержала победы в произвольном спринте и в масс-старте на 16 км.



Второе место в индивидуальной гонке заняла китаянка Ма Цинхуа. Она показала время 26.05,7. Замкнула призовую тройку эстонская спортсменка Авели Уусталу, отставшая от лидера на 1.01,5.



Кубок мира. Отепя, Эстония

Индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Женщины



1. Линн Сёмскар (Швеция) — 25.12,3.

2. Ма Цинхуа (Китай) — 26.05,7.

3. Авели Уусталу (Эстония) – 26.13,8.

Линн Сёмскар является десятикратной чемпионкой мира.