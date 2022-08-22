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Вероника Степанова жёстко ответила норвежскому журналисту. Он приписал ей посещение Крыма

Вероника Степанова жёстко ответила норвежскому журналисту. Он приписал ей посещение Крыма
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова раскритиковала норвежское издание Dagbladet, в частности, его постоянного колумниста Эстена Сеттера.

Степанова привела выдержку из материала Сеттера, где журналист нашёл политический подтекст в том, что летом Вероника участвовала в сборах российских лыжников в Крыму. Россиянка опровергает данную информацию.

«Я не была в Крыму с 2019 года. Этот колумнист продолжает брать «факты» из воздуха. Как всегда. В остальном эта история – типичный мусор соответствующего качества. Dagbladet, вы способны на большее!» — написала Степанова в своих социальных сетях.

Также рекомендуем к просмотру видео: «Яркие и дерзкие цитаты российской лыжницы Вероники Степановой»:

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