Стало известно расписание летнего чемпионата России по лыжным гонкам

Определилась программа соревнований летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Состязания пройдут в Тюмени с 16 по 20 сентября.

22 августа российский лыжник, двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион Сергей Устюгов сообщил в своём телеграм-канале, что планирует принять участие в чемпионате России. Спортсмен заявил, что сначала проведёт подготовительные сборы, а затем отправится на соревнования.

Расписание летнего чемпионата России по лыжным гонкам. Тюмень

Лыжероллеры

16 сентября, пятница

20 км, мужчины, классический стиль



15 км, женщины, классический стиль



17 сентября, суббота



Спринт, мужчины, классический стиль



Спринт, женщины, классический стиль



19 сентября, понедельник



20 км, мужчины, свободный стиль



15 км, женщины, свободный стиль



20 сентября, вторник



8 км, кросс, мужчины



5 км, кросс, женщины