«Женщина — это бог». Прыгунья с трамплина Софья Тихонова опубликовала откровенные снимки

23-летняя российская прыгунья с трамплина Софья Тихонова опубликовала в социальных сетях снимки с откровенной фотосессии. Софья позирует в кожаном плаще, под которым лишь нижнее бельё и колготки в сетку.
«Женщина – это бог», — подписала материалы Тихонова.
Фото: из личного архива Софьи Тихоновой
Фото: из личного архива Софьи Тихоновой
Фото: из личного архива Софьи Тихоновой
Тихонова – чемпионка мира среди юниоров 2015 года. На юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере (Норвегия) Софья завоевала серебряную медаль в личном первенстве и золотую в командном. На Кубке мира россиянка дебютировала ещё в 2013 году, её лучшая позиция по итогам сезона – четвёртое место. Также Тихонова принимала участие в Олимпиадах 2018 и 2022 годов.
Напомним, в марте Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила россиян от международных стартов. Смогут ли Тихонова и остальные соревноваться в грядущем сезоне, на данный момент неизвестно.
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