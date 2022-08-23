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Татьяна Сорина поделилась солнечной фотографией с мужем со сборов

Татьяна Сорина поделилась солнечной фотографией с мужем со сборов
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Татьяна Сорина в своих социальных сетях поделилась фотографией с мужем с тренировочных сборов из Кабардино-Балкарской Республики (вблизи г. Эльбрус). Муж и тренер спортсменки — Егор Сорин, работающий в сборной России.

Фото: из личного архива Татьяны Сориной

«Наполнились энергией в любимом месте», — написала Татьяна под фотографией.

Татьяна и Егор поженились в 2019 году.

Напомним, сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в Руке (Финляндия) 25 ноября. С нового сезона дистанции у мужчин и женщин будут одинаковой протяжённости. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований российских и белорусских спортсменов, на данный момент остаётся неизвестным.

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Егор Сорин показал тренировки своих подопечных.

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