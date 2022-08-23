Сергей Устюгов показал, как готовится к новому сезону

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки, опубликовав соответствующее видео в своём телеграм-канале. Спортсмен снимал себя на камеру во время поездки по загородной дороге.

До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России. К новому сезону Сергей готовился в группе Егора Сорина, но спустя некоторое время принял решение уйти на самоподготовку.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.