Сергей Устюгов показал, как готовится к новому сезону
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов показал кадры с велотренировки, опубликовав соответствующее видео в своём телеграм-канале. Спортсмен снимал себя на камеру во время поездки по загородной дороге.
До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России. К новому сезону Сергей готовился в группе Егора Сорина, но спустя некоторое время принял решение уйти на самоподготовку.
Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
13:12
-
10:15
-
00:55
-
00:38
- 22 августа 2022
-
23:05
-
21:21
-
13:46
-
11:10
- 21 августа 2022
-
16:00
-
13:34
-
12:58
- 20 августа 2022
-
14:27
- 19 августа 2022
-
16:38
-
14:04
-
13:15
-
13:01
-
12:36
-
12:31
-
12:26
-
12:00
-
10:55
-
07:15
-
00:53
- 17 августа 2022
-
22:11
-
18:36
-
12:03
-
09:38
- 16 августа 2022
-
18:56
-
16:16
-
15:32
- 15 августа 2022
-
23:18
-
19:03
-
18:40
- 14 августа 2022
-
22:06
-
21:57
Партнерский контент