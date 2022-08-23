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Петтер Нортуг — о брате Эвене: я уничтожу этого ребёнка в марафоне Toppidrettsveka

Петтер Нортуг — о брате Эвене: я уничтожу этого ребёнка в марафоне Toppidrettsveka
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг опубликовал забавный пост в социальных сетях.

На фото 36-летний Петтер позирует вместе с младшим братом, лыжником сборной Норвегии Эвеном Нортугом.

«Готовлюсь к своему 13-му Toppidrettsveka. В четверг я уничтожу Эвена Нортуга (мечтающего ребёнка) и многих других в гонке на 54 километра в Хитре», — подписал фото Нортуг-старший.

Фото: из личного архива Петтера Нортуга

Традиционный лыжероллерный турнир Toppidrettsveka пройдёт в Тронхейме (Норвегия). Флагманский марафон на 54 км, в котором, помимо Нортугов и прочих, примет участие пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, пройдёт 25 августа.

Все олимпийские медали Нортуг завоевал на зимних Играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году. Он стал лучшим в 50-километровом марафоне и в командном спринте. Также на его счету серебряная медаль, завоёванная в составе эстафетной команды, и бронза, добытая в индивидуальном спринте.

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