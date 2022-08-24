Директор Швейцарской федерации предложила всем выступать на одинаково подготовленных лыжах

Директор Швейцарской федерации Гури Кноттен Хетланд предложила всем выступать на одинаково подготовленных лыжах.
«Мы могли бы стандартизировать гораздо больше в части оборудования. Страны с меньшими ресурсами должны тратить большую часть своего общего бюджета на смазку и оборудование. Это выходит за рамки возможностей, которые у них есть, чтобы проводить работу по набору и развитию спортсменов. Возможно, следует протестировать общие схемы смазки для всех? Есть что-то хорошее и честное в гонках на роликовых лыжах, где все лыжи одинаковы и распределяются случайным образом. Я думаю, мы можем больше экспериментировать в лыжных гонках. Например, путем стандартизации оборудования и смазки, в том числе и на Кубке мира», − приводит слова Гури Кноттен Хетланд VG.
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