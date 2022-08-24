Рейс-директор FIS отреагировал на предложение сделать лыжи и смазки одинаковыми для всех

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньери прокомментировал предложение директора Швейцарской федерации Гури Кноттен Хетланд выступать на одинаково подготовленных лыжах.
«Лыжи и смазка обсуждались много лет, теперь у нас есть рабочая группа для поиска решений. Мы должны найти модель, которая будет экономически устойчивой для нескольких стран.
Мы говорили о смазке FIS для всех команд, о равной системе. Но в любом случае всегда будут различия. У бегунов разные лыжи. У бегунов-юниоров в Норвегии нет такой экипировки, как у Йоханнеса Клебо.
Существуют правила, определяющие, сколько двигателей можно заменить, и правила для шин. Можем ли мы иметь что-то из той же системы? Есть много разных мнений. Германия предложила сократить количество лыж», − приводит слова Пьера Миньери VG.
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