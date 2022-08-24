В сборной Швеции раскритиковали идею Швейцарии реформировать лыжные гонки

Сервисмен женской лыжной сборной Швеции Петтер Мюльбак отреагировал на предложение директора швейцарской федерации Гури Кноттен Хетланд выступать на одинаково подготовленных лыжах.

«Это предложение равносильно тому, что мы должны отказаться от классического хода, а я не хочу этого видеть. С точки зрения конькового хода это могло бы сработать. И как тест, безусловно, приветствовалось бы. Но я полностью убеждён, что невозможно стандартизировать снаряжение, когда речь идёт о классическом катании.

В коньковом стиле важно заставить лыжи скользить. Поэтому здесь не так чувствительно, если 90-килограммовый лыжник стоит на паре лыж, предназначенных для 70-килограммового лыжника, или наоборот. Для классического стиля это является проблемой. Так что я не верю в это предложение», − приводит слова Петтера Мюльбака Expressen.