Клебо — о первой за семь недель пробежке: ничего хорошего. Пришлось сдаться через 15 минут

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от первой за семь недель пробежки. Ранее у Клебо диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил несколько недель полноценных тренировок.

«Первый раз почти за два месяца я рискнул выбраться на пробежку. Ничего хорошего. Мне пришлось сдаться через 15 минут. Я почувствовал, что этого достаточно», — приводит слова Клебо TV2.

При этом Клебо планирует принять участие в традиционном лыжероллерном марафоне Toppidrettsveka, который пройдёт завтра, 25 августа, в Тронхейме (Норвегия).

«Я пока что не могу бежать попеременным шагом классикой, так что в марафоне будет даблпоулинг. Интересно, как у меня получится. Пятничный спринт неактуален, но если всё пройдёт хорошо, то надеюсь выступить в коньковой гонке в Тронхейме в субботу», — отметил норвежец.