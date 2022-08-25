Губерниев: бедные лыжники! Будут бегать за дырки от бубликов! Призового фонда у них нет

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с возможным отсутствием призовых у лыжников на внутрироссийских стартах. Ранее появилась информация, что призовой фонд Кубка Содружества по биатлону составил 40 млн рублей.
«Бедные, бедные лыжники! Будут бегать за дырки от бубликов! Призового фонда у них вообще никакого нет! Зато медали красивые! Но, похоже, слепая любовь к президенту ФЛГР дороже здравого смысла и благополучия спортсменов и их семей!
Лыжники молчат в тряпочку, за них по традиции борюсь только я! Но голод не тётка, и к марту ситуация изменится! Ибо международных стартов с большими призовыми ещё долго не будет, а семьи кормить надо!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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