Степанова ответила Губерниеву, заявившему, что лыжники «будут бегать за дырки от бубликов»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова прокомментировала слова журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева о ситуации с возможным отсутствием призовых у лыжников на внутрироссийских стартах.

«Здесь я с уважаемым Дмитрием Викторовичем согласиться не могу. Призовые — хорошая вещь, но далеко не самая важная, для меня во всяком случае. А вот если не будет трансляций Кубка России на «Матч ТВ» — у нас проблемы. Каждую гонку Кубка мира в России смотрело больше миллиона человек, а сколько будет читать онлайн-отчёты о гонках в Вершине Теи, без «картинки»? Тысяч 30? 50?

Не надо долгих дискуссий — лучше пишите руководству «Матч ТВ», докажите, что фанатов лыжных гонок в России много и все хотят видеть на экране Большунова и Непряеву, как и раньше!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.