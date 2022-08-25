Йонна Сундлинг прокомментировала возможное введение санкций против норвежских спортсменов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг прокомментировала информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования и отстранить норвежских спортсменов от мировых турниров из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.
«Это совершенно новое для меня, я на самом деле была очень удивлена всей ситуацией. Надеюсь, что всё разрешится, потому что невесело, что такой стране, как Норвегия, приходится проходить через это.
Будет нехорошо, если их отстранят. Они действительно нужны, поэтому я надеюсь, что они всё исправят», − приводит слова Йонны Сундлинг SVT.
Сама спортсменка подвергалась проверке на допинг в 17-летнем возрасте на юношеских Олимпийских играх.
«Казалось, что это нормально, так оно и бывает, так что ничего странного не было», − сказала Сундлинг.
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