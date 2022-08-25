Йонна Сундлинг прокомментировала возможное введение санкций против норвежских спортсменов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Йонна Сундлинг прокомментировала информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования и отстранить норвежских спортсменов от мировых турниров из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

«Это совершенно новое для меня, я на самом деле была очень удивлена ​​всей ситуацией. Надеюсь, что всё разрешится, потому что невесело, что такой стране, как Норвегия, приходится проходить через это.

Будет нехорошо, если их отстранят. Они действительно нужны, поэтому я надеюсь, что они всё исправят», − приводит слова Йонны Сундлинг SVT.

Сама спортсменка подвергалась проверке на допинг в 17-летнем возрасте на юношеских Олимпийских играх.

«Казалось, что это нормально, так оно и бывает, так что ничего странного не было», − сказала Сундлинг.