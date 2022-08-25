Клебо занял 40-е место на лыжероллерном марафоне в Норвегии, Фрида Карлссон — пятая

В Норвегии завершился лыжероллерный классический марафон Toppidrettsveka. Участники соревнований пробежали 54 километра.



Победителем мужского забега стал Макс Новак. Второй результат показал Йёран Тефре, а тройку лучших замкнул Микаэль Гуннульфсен. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял лишь 40-е место, уступив победителю почти четыре минуты.



Мужчины:

1. Макс Новак (Швеция) – 2:03.13,6.

2. Йёран Тефре (Норвегия) +1,8.

3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) +39,8…

5. Ийво Нисканен (Финляндия) +40,1.

6. Ришар Жуве (Франция) +40,2…

38. Петтер Нортуг (Норвегия) +2.53,0…

40. Йоханнес Клебо (Норвегия) +3.52,3.



Женщины:

1. Астрид Слинд (Норвегия) – 2:10.40,5.

2. Лотта Венг (Норвегия) +12.11,2.

3. Анне Кальво (Норвегия) +12.11,7.

4. Ида Даль (Швеция) +12.21,1.

5. Фрида Карлссон (Швеция) +14.50,7.