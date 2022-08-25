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Клебо занял 40-е место на лыжероллерном марафоне в Норвегии, Фрида Карлссон — пятая

Клебо занял 40-е место на лыжероллерном марафоне в Норвегии, Фрида Карлссон — пятая
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В Норвегии завершился лыжероллерный классический марафон Toppidrettsveka. Участники соревнований пробежали 54 километра.

Победителем мужского забега стал Макс Новак. Второй результат показал Йёран Тефре, а тройку лучших замкнул Микаэль Гуннульфсен. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял лишь 40-е место, уступив победителю почти четыре минуты.

Мужчины:

1. Макс Новак (Швеция) – 2:03.13,6.
2. Йёран Тефре (Норвегия) +1,8.
3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) +39,8…
5. Ийво Нисканен (Финляндия) +40,1.
6. Ришар Жуве (Франция) +40,2…
38. Петтер Нортуг (Норвегия) +2.53,0…
40. Йоханнес Клебо (Норвегия) +3.52,3.

Женщины:

1. Астрид Слинд (Норвегия) – 2:10.40,5.
2. Лотта Венг (Норвегия) +12.11,2.
3. Анне Кальво (Норвегия) +12.11,7.
4. Ида Даль (Швеция) +12.21,1.
5. Фрида Карлссон (Швеция) +14.50,7.

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