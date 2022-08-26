Финский эксперт раскритиковал идею сделать одинаковые смазки в лыжных гонках

Шестикратный бронзовый призёр Олимпийских игр финн Харри Кирвесниеми прокомментировал предложение директора швейцарской федерации Гури Кноттен Хетланд выступать на одинаково подготовленных лыжах.

«Определённые расходы, безусловно, были бы сэкономлены, но проблему это бы не решило. Если все страны будут использовать одни и те же смазки, то различия могут даже увеличиться.

С помощью фтористого порошка можно уменьшить различия между лучшими и остальными, особенно на ранних этапах соревнований. Когда нижняя часть лыж собирает грязь, качество фторированной смазки ухудшается. И именно в шлифовании лыж большие страны серьёзно впереди, поэтому простая стандартизация смазок не изменила бы перепадов уровней.

Даже при ограничении в парах лыж на сезон разница в уровнях между странами не обязательно исчезнет. Потому что лыжники топовых стран смогут выбрать разрешённые 20 пар лыж из 300 возможных, а лыжнику маленькой страны придётся выбрать 20 пар лыж из 30 возможных. Лыжник должен использовать только то снаряжение, которое было доступно всем в магазинах в течение сезона», − приводит слова Харри Кирвесниеми Ilta-Sanomat.