Губерниев — Степановой: святой дух из кабинета руководителя ФЛГР накормит всех лыжников

Известный российский телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Веронике Степановой, которая ранее не согласилась с его высказыванием по поводу возможного отсутствия призовых у лыжников на внутрироссийских стартах.
«Дорогая Ника! Счастлив, что у Вас нет финансовых и иных проблем! Это просто прекрасно! Однако не очень уверен, что остальные лыжники так же уверенно себя чувствуют! Впрочем, судя по молчанию спортсменов, бег за медали без призовых, это и есть их стимул!
Особенно без коммерческих гонок за Кубок мира, где гонщики получали очень неплохие денежные бонусы! Но святой дух, исходящий из кабинета руководителя ФЛГР, без сомнения, накормит и напоит всех лыжников страны! А также их семьи, жён, мужей, детей!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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