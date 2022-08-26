Степанова — Губерниеву: у вас есть много чему поучиться. Комментаторов много, а вы один

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова продолжила дискуссию с журналистом и комментатором Дмитрием Губерниевым по поводу ситуации с возможным отсутствием призовых у лыжников на внутрироссийских стартах.
«Спасибо за возможность продолжить дискуссию по принципиально важному вопросу. Я уверена, что мы сами должны работать над тем, чтобы стать привлекательными для спонсоров – на лыжне и вне её. Именно работать, а не ждать, что придёт добрый Дед Мороз и принесёт призовые. Призовые должны поступать от серьёзных спонсоров, а таким надо видеть отдачу от своих вложений.
В фигурном катании у каждой из лидеров есть свои фэны и свои хейтеры – и это обеспечивает постоянный интерес к их соревнованиям. Ребята из «Амкала» и 2Drots – красавчики, раскрутили себя – хотя в сборную вряд ли попадут когда-либо. И у Вас, Дмитрий, есть очень много чему поучиться – спортивных комментаторов много, а Вы один. Вот к таким высотам медийности и надо стремиться, по моему убеждению. Тогда и спонсоры подтянутся», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
- 26 августа 2022
-
14:02
-
13:42
-
13:37
-
13:22
-
11:03
-
10:48
-
10:03
-
09:48
- 25 августа 2022
-
23:15
-
15:41
-
15:03
-
13:01
-
11:29
-
10:34
-
04:46
- 24 августа 2022
-
21:49
-
16:19
-
15:52
-
15:39
-
15:21
-
14:23
- 23 августа 2022
-
18:36
-
13:12
-
10:15
-
00:55
-
00:38
- 22 августа 2022
-
23:05
-
21:21
-
13:46
-
11:10
- 21 августа 2022
-
16:00
-
13:34
-
12:58
- 20 августа 2022
-
14:27
- 19 августа 2022
-
16:38