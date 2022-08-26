Степанова — Губерниеву: у вас есть много чему поучиться. Комментаторов много, а вы один

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова продолжила дискуссию с журналистом и комментатором Дмитрием Губерниевым по поводу ситуации с возможным отсутствием призовых у лыжников на внутрироссийских стартах.

«Спасибо за возможность продолжить дискуссию по принципиально важному вопросу. Я уверена, что мы сами должны работать над тем, чтобы стать привлекательными для спонсоров – на лыжне и вне её. Именно работать, а не ждать, что придёт добрый Дед Мороз и принесёт призовые. Призовые должны поступать от серьёзных спонсоров, а таким надо видеть отдачу от своих вложений.

В фигурном катании у каждой из лидеров есть свои фэны и свои хейтеры – и это обеспечивает постоянный интерес к их соревнованиям. Ребята из «Амкала» и 2Drots – красавчики, раскрутили себя – хотя в сборную вряд ли попадут когда-либо. И у Вас, Дмитрий, есть очень много чему поучиться – спортивных комментаторов много, а Вы один. Вот к таким высотам медийности и надо стремиться, по моему убеждению. Тогда и спонсоры подтянутся», — написала Степанова в своём телеграм-канале.