Эбба Андерссон недовольна программой Кубка мира после решения FIS уравнять дистанции

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете шведская лыжница Эбба Андерссон осталась не совсем довольна тем, как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уравняла дистанции между мужчинами и женщинами на этапах Кубка мира.

«Я очень хорошо бегаю на длинные дистанции, поэтому не испытываю никаких проблем от того, что теперь протяжённость некоторых гонок увеличится. Позитивно отношусь к решению FIS, что она осмелилась внести такие изменения. Но я не совсем удовлетворена тем, как они решили это сделать.

Они выбрали лишь определённые дистанции. Из-за этого немного обидно. Почему бы нам с такой же лёгкостью не пробежать забег на 5 или 15 км? Сейчас это в основном гонки на 10 или 20 км. Они могли бы сделать более разнообразной программу соревнований», — приводит слова Андерссон SVT.