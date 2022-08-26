Клебо отправится на высокогорные тренировки в США

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо сообщил, что отправится на высокогорные тренировки в США, как и планировал ранее.

«В итоге я еду. Лечение такой травмы − это много занятий на подколенное сухожилие и чисто силовых. У меня есть хороший и организованный план на этот счёт. В любом случае то, что я могу сделать с точки зрения тренировок, ограничено. Но я смогу ощутить, каково это жить на высоте 2000 метров.

Если мне придётся рискнуть, поднявшись на высоту, чтобы узнать как можно больше о собственном теле, я готов это сделать. Вот почему я решил поехать, потому что в долгосрочной перспективе я вижу возможность стать лучшим лыжником», — приводит слова Клебо VG.

Ранее у Клебо диагностировали растяжение верхней части подколенного сухожилия, из-за чего он пропустил несколько недель полноценных тренировок.