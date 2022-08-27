Майя Дальквист выиграла лыжероллерный спринт в Норвегии

В Норвегии прошли спринтерские гонки классическим стилем на лыжероллерной многодневке Toppidrettsveka.

Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла соревнования у женщин. Тройку призёров дополнили Ане Стенсет и Лотта Венг (обе — Норвегия). Среди мужчин лучшим стал норвежец Эрик Вальнес.

Лыжные гонки. Toppidrettsveka. Норвегия

Классический спринт, 1,5 км. Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) – 3.04,78.

2. Ане Стенсет (Норвегия) – 3.05,25.

3. Лотта Венг (Норвегия) – 3.05,28

4. Хедда Амундсен (Норвегия) – 3.06,28.

5. Юлье Мюре (Норвегия) – 3.06,48.

6. Мария Меллинг (Норвегия) – 3.06,78.

Классический спринт, 1,5 км. Мужчины



1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 2.47,27.

2. Пол Ауне (Норвегия) – 2.47,28.

3. Ван Цян (Китай) – 2.47,97

4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 2.48,09.

5. Арон Рисстад (Норвегия) – 2.48,89.

6. Ришар Жуве (Франция) – 2.53,75.