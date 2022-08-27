Эбба Андерссон рассказала, как повлиял уход Сван, Карлссон и Дальквист из сборной Швеции
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, как повлиял уход Линн Сван, Фриды Карлссон и Майи Дальквист из сборной Швеции по лыжным гонкам. Спортсменки приняли решение покинуть команду в конце мая.
«Понятно, что грустно, что они выбирают быть вне сборной. Но я не думаю, что вы это сильно замечаете. Мы очень сильная группа, в которой мы толкаем друг друга и всё еще являемся командой. Но ясно, что их не хватает.
Ведь если подумать о команде, то больше нет трёх сильных девушек, с которыми мы могли тренироваться на высоком уровне на сборах сборной. И это явно заметно. Стараемся использовать друг друга как можно лучше», − приводит слова Эббы Андерсон SVT.
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