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Тёнсет выиграл индивидуальную гонку на лыжероллерах в Норвегии, Клебо стал шестым

Тёнсет выиграл индивидуальную гонку на лыжероллерах в Норвегии, Клебо стал шестым
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Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом свободным стилем (15 км) на лыжероллерной многодневке Toppidrettsveka. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял шестое место.

У женщин на дистанции 10 км лучший результат показала Анне Кьерсти Кальво (Норвегия).

Лыжные гонки. Toppidrettsveka. Норвегия
Индивидуальная гонка с раздельным стартом, свободный стиль. 15 км. Мужчины

1. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 38.20,3.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — отставание 19,2.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +23,2.
...
6. Йоханнес Клебо (Норвегия) +55,0.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) – 26.29,1.
2. Хедда Амундсен (Норвегия) — отставание 15,9.
3. Марте Сканес (Норвегия) +22,2.

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