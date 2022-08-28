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Анне Кальво и Харальд Амундсен выиграли лыжероллерные пасьюты в Норвегии

Анне Кальво и Харальд Амундсен выиграли лыжероллерные пасьюты в Норвегии
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27 августа в Норвегии завершилась лыжероллерная многодневка Toppidrettsveka. Заключительными гонками соревнований были пасьюты классическим стилем.

Среди женщин победу одержала норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво. В гонке у мужчин лучший результат показал норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. Toppidrettsveka. Норвегия
Гонка преследования, классический стиль. 6,4 км. Женщины

1. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) – 17.03,1.
2. Мария Меллинг (Норвегия) — отставание 9,2.
3. Майя Дальквист (Швеция) +40,0.

Гонка преследования, классический стиль. 9,6 км. Мужчины

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 23.07,7.
2. Ришар Жуве (Франция) — отставание 38,3.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +45,2.

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