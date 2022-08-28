«Косых взглядов в сторону россиян не было». Экс-лыжница Шевченко — о выступлении на МЧМ

Бывшая российская лыжница, а ныне биатлонистка Наталья Шевченко (Мекрюкова) рассказала об атмосфере на молодёжном чемпионате мира – 2022, который прошёл на фоне ситуации на Украине.

«На молодёжном чемпионате мира по лыжным гонкам косых взглядов и каких-то разговоров в нашу сторону не было. Мне показалось, что вся случившаяся до старта чемпионата мира ситуация нашим соперникам вообще «по барабану». Никто из зрителей на арене наш флаг не освистывал. Юниоры ещё успели отбежать с флагом, и на награждении играл гимн, а на следующий день я стала третьей в спринте, но поднимался уже флаг FIS», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Наталией Шевченко читайте на «Чемпионате»: