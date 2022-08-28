Александр Большунов рассказал, как назвал новорождённую дочь

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как они с женой Анной Жеребятьевой назвали новорождённую дочь. Она появилась на свет вчера, 27 августа. Александр и Анна поженились в апреле 2021 года.

«Ева. Ева Александровна. Ну я хотел, конечно, назвать Александрой (смеётся). Чтобы это была Александра третья», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.