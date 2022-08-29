Жена Александра Большунова выложила фото из роддома

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которая 27 августа стала мамой, выложила фотографию из роддома.
«Вчера днём нас стало трое. Наша малышка. 27.08.2022. 4090 г, 55 см», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива анны большуновой
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
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