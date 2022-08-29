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Александр Большунов рассказал, какими видами спорта он занимается, помимо лыж

Александр Большунов рассказал, какими видами спорта он занимается, помимо лыж
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, лидер российской сборной Александр Большунов рассказал, какими видами спорта он занимается, помимо лыж.

«Какие виды спорта хочу ещё попробовать? Я играю в теннис. Даже дома сделал небольшой корт. Также можно в гольф. В гольф я играл с отцом, когда приезжал к нему в деревню», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

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