«Ну как, красавчик?» Сергей Устюгов показал новую стрижку
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен выложил фотографии, на которых можно посмотреть его новую стрижку.
«Ну как, красавчик? Мастера оценим, ему будет приятно», — подписал он снимки.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Сергея Устюгова.
Также 30-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель престижной многодневной гонки «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.
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