Клебо — об идее нового формата: норвежцы могли бы участвовать в ЧМ за разные команды

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо призвал задуматься о возможности внесения изменений в формат соревнований по лыжным гонкам на примере велоспорта, где участниками команд могут быть представители из разных стран.

«Мы должны быть открыты для новых предложений. Когда мы видим такую команду, как Великобритания, у которой нет средств для участия в соревнованиях, это должно насторожить. У меня нет ответа на вопрос, стоит ли перенести в лыжи модель из велоспорта, но стоит подумать над этой идеей, и в случае положительного решения начать действовать шаг за шагом.

В Бельгии велоспорт так же популярен, как лыжные гонки в Норвегии. Бельгийцы есть практически в каждой профессиональной команде. Можно более широко использовать опыт, который они применяют. Культура в Норвегии — это катание на лыжах, и если бы у нас была похожая модель, то соревноваться на равных было бы проще. Кто-то из норвежцев мог бы участвовать в чемпионате мира за разные команды», — цитирует Клебо VG.