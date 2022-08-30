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Йоханнес Клебо рассказал, желает ли он видеть российских лыжников на международных стартах

Йоханнес Клебо рассказал, желает ли он видеть российских лыжников на международных стартах
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Многократный олимпийский чемпион, лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о возможности допуска российских лыжников на международные старты.

После начала спецоперации на Украине российским лыжникам не позволили завершить выступление в Кубке мира сезона-2021/2022. На данный момент отечественные спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Для общего блага хотелось бы, чтобы российские лыжники выступали с самого начала сезона. Речь о невероятно хороших лыжниках, с которыми хотелось бы соперничать. Они, как правило, претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира.

Я так устроен, что всегда хочу бороться с сильнейшими и побеждать их. Но самое важное – чтобы закончилась военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). А там посмотрим», – приводит слова Клебо Dagbladet.

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