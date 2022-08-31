Елена Вяльбе отреагировала на слова Йоханнеса Клебо об отстранении российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо заявил, что ему хотелось бы, чтобы российские лыжники вернулись на международные старты.

«Я считаю, что спорт только проиграет с отстранением российских спортсменов, особенно в тех видах, где россияне конкурируют с лидерами или вообще являются мировыми лидерами, как, например, в синхронном плавании или художественной гимнастике. Спортсменам просто необходимо соревноваться с сильнейшими! Уверена, что и ТВ-картинка без лидеров уже не будет столь привлекательной, и болельщики не будут с удовольствием посещать соревнования!

Поэтому согласна с Клебо, Россия должна быть представлена на международной арене! Жаль, что Томас Бах забыл или не знал, что спорт всегда объединял страны и людей и был вне политики», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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