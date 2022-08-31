Юрий Бородавко: мне нечего добавить к словам Йоханнеса Клебо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо заявил, что ему хотелось бы, чтобы российские лыжники вернулись на международные старты.

«Добавить к словам Клебо мне нечего. Он только повторяет все аргументы, о которых мы говорим давно. И о реформировании FIS, и о новых формах в соревновательных практиках. Только конкуренция удержит спонсоров на плаву.

Всё закономерно, и чем ближе будет старт сезона и начало соревнований, тем больше будет таких голосов. Пока это единичные случаи, но хочется, чтобы здравый смысл всё-таки восторжествовал и чтобы отделяли мух от котлет», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

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