Резцова — о словах Клебо: если он говорит от чистого сердца, то спасибо ему огромное

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо. Ранее Клебо заявил, что ему хотелось бы, чтобы российские лыжники вернулись на международные старты.

«Если он говорит от чистого сердца, то спасибо ему огромное. Я думаю, что спортсмены из других стран тоже отзовутся и присоединятся к Клебо. Просто он понимает, что без россиян никакой конкуренции и азарта в спорте. Я надеюсь, что многие к нему прислушаются. Главное — чтобы это сделали чиновники, потому что спортсмены — это одно, а чиновники — другое.



Сколько ещё пройдёт времени, чтобы чиновники это поняли? Возможно, не к началу сезона зимнего, а в середине наши, может быть, будут уже выступать. Очень хочется, чтобы это свершилось. Начало уже положено тем же Клебо, который имеет вес в спорте, он лидер норвежской сборной. Так что нам остаётся надеяться на лучшее. Да и на самом деле, сколько бы времени ни прошло даже в течение этого сезона, главное — чтобы к Олимпиаде у нас было всё ровно», — сказала Резцова Metaratings.